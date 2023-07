L’OM jubile, un attaquant veut signer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le secteur offensif de l’OM va connaître une refonte importante avec Marcelino sur le banc de touche. Pablo Longoria s’active donc et lorgnerait notamment Iliman Ndiaye, auteur d’une saison convaincante en deuxième division anglaise. Un joueur qui connaît bien la cité phocéenne pour y être passé en préformation durant sa jeunesse et qui se verrait bien y retourner.

Difficile de savoir à quoi ressemblera l’attaque de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Avec Marcelino, un nouveau système de jeu sera mis en place et le doute subsiste sur l’identité des joueurs qui seront à la disposition du nouvel entraîneur. Pablo Longoria s’active et lorgnerait notamment Iliman Ndiaye, auteur de 15 buts avec Sheffield la saison dernière.

Iliman Ndiaye pisté par l’OM

D’après La Provence , l’OM serait entré en contact avec les représentants de l’attaquant en fin de saison dernière, mais le dossier serait encore loin d’être avancé, le club phocéen restant en pleine réflexion. Mais de son côté, Iliman Ndiaye serait clairement enthousiaste à l’idée de rejoindre Marseille.

L’attaquant est prêt à débarquer