OM : Une star bloque un transfert incroyable en Ligue 1

Focalisé sur son mercato depuis que Marcelino a été nommé entraîneur, Pablo Longoria planche notamment sur le dossier Alexis Sanchez. Le Chilien est libre de tout contrat et Marseille n’aurait pas encore perdu espoir de le prolonger. A tel point que la piste Wissam Ben Yedder aurait été mise de côté…

Mardi, en conférence de presse, Pablo Longoria a fait une annonce sur le feuilleton Alexis Sanchez. « La chose importante, c'est d'analyser tout l'effectif avec le coach, qu'il parle avec tous les joueurs de façon individuelle. On respecte tout ce qu'a fait Alexis pour le club. En même temps, on doit refaire tout le secteur offensif, comme l'a dit le coach. On doit voir comment les profils peuvent être complémentaires pour s'adapter aux besoins du coach », a déclaré le président de l’OM.

L’OM ne perd pas espoir pour Sanchez

Des propos qui ne laissent pas vraiment place à l’optimisme pour l’OM. Mais d’après les informations de La Provence , le contact entre le clan Sanchez et les dirigeants marseillais ne seraient toujours pas rompus. Sa prolongation n’est pas encore écartée, même si d’autres dossiers sont travaillés en parallèle puisque l’OM est forcé d’anticiper un minimum l’éventuel départ du Chilien.

Ben Yedder, option écartée pour l’OM ?