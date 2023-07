L’OM dégaine une très grosse offre sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Officiellement sans club, Alexis Sanchez ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. L'OM reste évidemment en course et espère conserver l'international chilien qui sort d'une belle saison. Et pour le convaincre, le club phocéen a sorti le grand jeu en dégainant une très belle offre.

Après la nomination de Marcelino, qui succède officiellement à Igor Tudor, l'OM peut désormais se concentrer sérieusement sur son mercato, et un dossier est très compliqué. En effet, après une très bonne saison, Alexis Sanchez a vu son contrat s'achever le 30 juin. Officiellement, le Chilien n'est donc plus un joueur de l'OM. Mais Pablo Longoria compte bien le convaincre.

L'OM a fait une grosse offre pour Alexis Sanchez

En effet, selon les informations de RMC Sport , l'OM a fait une offre de prolongation à Alexis Sanchez assortie d'une augmentation de 25% ainsi que d'une grosse prime à la signature. Néanmoins, l'incertitude concernant la participation marseillaise à la Ligue des champions pose problème aux yeux du Chilien.

Longoria jette un froid