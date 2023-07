Mbappé : Incroyable, le PSG prépare sa punition !

Jean de Teyssière

Souvent pointé du doigt pour son manque de sévérité avec ses stars, le PSG semble avoir changé de façon de fonctionner, la preuve avec la récente suspension de Lionel Messi et désormais avec Kylian Mbappé. Mbappé ne veut pas prolonger et partir libre ? La réponse est claire : soit il part cet été, soit il prolonge. La reprise promet d'être explosive si rien n'a bougé et si le PSG a déjà puni ses joueurs réfractaires comme Adrien Rabiot, cela ne devrait pas être le cas pour son numéro 7.

Le meilleur buteur de l'histoire du PSG, Kylian Mbappé pourrait bien quitter son club dès cet été. Le crack de Bondy a annoncé qu'il partirait libre à l'issue de contrat, en juin 2024, chose que ne souhaite absolument pas le PSG. Déjà confronté aux velléités de départ de certains joueurs, le PSG va-t-il sévir ?

La mise au point de NAK

« C’est très clair, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Si Kylian veut rester, nous on veut que Kylian reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement. C’est impossible. C'est un club français. Je suis sûr qu’il a déjà dit qu’il ne voulait pas partir gratuit. S'il change d'avis aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur au monde. C'est très clair », a expliqué Nasser al-Khelaïfi en conférence de presse mercredi.

Le PSG ne punira pas Mbappé