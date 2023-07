Surprise, avant son transfert Mbappé prend cher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la première fois, Nasser Al-Khelaïfi a fait preuve d’une énorme fermeté avec l’une de ses stars, et pas n’importe laquelle. Le président du PSG a effectivement ouvert la porte à un transfert de Kylian Mbappé si jamais ce dernier ne prolongeait pas. Une aubaine pour le Real Madrid, mais l’attaquant français n’est pas pour autant le bienvenu en Espagne.

« On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement ». Cette sortie de Nasser Al-Khelaïfi a fait l'effet d'une bombe. Et pour cause, le président du PSG met officiellement en vente Kylian Mbappé. Le Real Madrid devrait en profiter, mais en Espagne, l'attaquant de l'équipe de France ne fait pas l'unanimité comme l'explique Antonio Romero.

Nasser Al-Khelaïfi a évoqué la situation contractuelle de Kylian Mbappé en marge de la présentation de Luis Enrique. pic.twitter.com/CpZU3nuuua — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

«Il s'agit d'une décision unique et exclusive d'argent»

« Le PSG a montré l'année dernière, avec la dernière offre du Real Madrid, que l'orgueil passe avant les intérêts du club, mais cette fois c'est Mbappé qui a le dessus. Il s'agit d'une décision unique et exclusive d'argent : si le joueur veut remplir son année de contrat, il devra faire ce que le PSG l'exposera à faire. S'il veut venir au Real Madrid, il devra renoncer à l'argent », lance le journaliste espagnol au micro de La Cadena SER . Dans la foulée, son confrère Joaquín Maroto en a rajouté une couche.

«Mbappé n'est attaché qu'à l'argent»