Coup de tonnerre, le PSG confirme le départ de Neymar ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ malgré un contrat qui court jusqu’en 2027 avec le PSG, Neymar fait couler beaucoup d’encre. La nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur semblait pouvoir changer la donne pour l’attaquant brésilien, et pourtant, le technicien espagnol a jeté un énorme froid sur le futur de Neymar mercredi.

Kylian Mbappé n’est pas la seule star du PSG dont l’avenir s’avère à ce jour encore très incertain ! Son compère Neymar pourrait également quitter le Parc des Princes, mais pour des raisons bien différentes. Contrairement à l’international français, le numéro 10 auriverde dispose encore d’un long contrat avec le PSG (jusqu’en 2027), mais Luis Campos semble déterminé, comme ce fut déjà le cas l’été dernier, à placer Neymar dans un autre club. Qu’en est-il désormais avec l’arrivée de Luis Enrique, qui l’avait dirigé par le passé au FC Barcelone et avec qui il avait remporté la Ligue des Champions en 2015 ?

Neymar : Le verdict va enfin tomber https://t.co/klK7GTx8ea pic.twitter.com/KRFE9Cdljj — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Enrique très vague sur l’avenir de Neymar

Présenté en conférence de presse par le PSG mercredi, l’entraîneur espagnol s’est montré très énigmatique sur le futur de Neymar : « Non, je n’ai pas encore parlé avec Neymar. J’ai parlé avec Kimpembe, Mukiele et Nuno Mendes, parce que je les ai vus ici, au centre. Mais je n’ai parlé avec aucun autre joueur de l'effectif. On aura bientôt la chance de se connaître. Mais je vous répète ce genre d’informations, j’adorerai vous la donner mais ça fait partie de l’interne, je dois en parler directement avec les joueurs concernés. J’aime arriver dans les lieux et ne rien imposer. Évidemment, je vais prendre des décisions mais j'aimerais que ce soit des décisions prises dans le consensus. Je veux d’abord voir comment les joueurs s’entraînent, les écouter et voir comment ils se comportent, voir comment cela va se passer dans des rencontres en tête à tête », explique Luis Enrique, qui n’apporte donc aucune garantie quant au futur de Neymar. De quoi laisser présager un départ cet été ?

« Il y avoir des changements, c’est une nouvelle ère »