Le prochain transfert du PSG est annoncé !

Avec l'arrivée de Luis Enrique, le PSG peut enfin passer la vitesse supérieure sur le mercato. Milan Skriniar ainsi que Marco Asensio ont déjà été annoncés officiellement par le club de la capitale. Ils devraient être suivis par plusieurs autres joueurs. Le prochain pourrait alors être Kang-in Lee, c'est en tout cas ce qu'indiquent les dernières informations.

Pendant plusieurs semaines, le mercato du PSG était bloqué. Le club de la capitale voulait annoncer ses différentes recrues après l'officialisation du nouveau coach. Problème, le départ de Christophe Galtier a pris plus de temps que prévu, et donc la présentation de Luis Enrique a tardée. Mais maintenant que l'Espagnol est devenu le nouvel entraîneur parisien tout s'accélère.

Le PSG a déjà officialisé deux recrues

Luis Campos aurait déjà fait signer six joueurs au PSG. Pour l'instant, seulement deux ont été officiellement annoncés. Il s'agit de Milan Skriniar qui arrive libre de l'Inter Milan, et Marco Asensio qui débarque lui aussi librement du Real Madrid. Il resterait donc encore quatre officialisations à venir. Le conseiller football parisien aurait aussi mis la main sur Cher Ndour, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte et Kang-in Lee.

Le PSG prépare un coup incroyable pour l’après Mbappé https://t.co/XMN6TOUV3o pic.twitter.com/oTqU3Tdqpm — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Kang-in Lee se rapproche de Paris

Il se pourrait bien que Kang-in Lee soit le prochain à être annoncé comme nouveau joueur du PSG. Le secrétariat de la Ligue 1 en Corée du Sud a déclaré que le transfert de Kang-in Lee au PSG était imminent ainsi que l’annonce officielle du club. Le Sud-Coréen viendra renforcer l'attaque parisienne, et apporter de la percussion, ainsi que de la vitesse. Le club de la capitale souhaite attirer d'autres joueurs offensifs avant la fin du mercato. Les noms de Victor Osimhen et Harry Kane sont régulièrement cités. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos rêve de Bernardo Silva.