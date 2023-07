C'est officiel, le PSG a bouclé un gros coup sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au lendemain de l'annonce de la nomination de Luis Enrique, le PSG lance sa série d'officialisations de joueurs. Sans surprise, c'est Milan Skriniar qui est officiellement le premier renfort à s'engager avec le club de la capitale cet été. L'international slovaque était libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec l'Inter Milan.

Enfin ! Après de nombreuses rumeurs, le PSG a lancé sa révolution mercredi en annonçant tout d'abord le départ de Christophe Galtier, puis dans la foulée le nom de son successeur. Sans surprise, c'est Luis Enrique qui s'est présenté en conférence de presse. Le technicien espagnol s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club de la capitale et découvrira son nouvel effectif lundi à l'occasion de la reprise de l'entraînement. Une reprise durant laquelle plusieurs nouveaux joueurs seront présents. En effet, en coulisses le PSG aurait bouclé plusieurs transferts.

Skriniar, enfin un joueur du PSG

Mais avant toute officialisation, le PSG voulait annoncer en premier son nouvel entraîneur. C'est désormais chose faite avec Luis Enrique. Par conséquent, les club de la capitale lance sa série d'officialisations de joueurs. Et sans surprise, c'est Milan Skriniar qui est le premier à s'engager de manière officielle à Paris. « Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la signature de Milan Škriniar pour les cinq prochaines saisons. Le défenseur slovaque s’engage avec le Club jusqu’au 30 juin 2028 », explique le communiqué du PSG. Annoncé depuis le mois de janvier, le Slovaque s'engage libre avec le club de la capitale pour 5 saisons.

Le premier d'une longue liste ?

Et Milan Skrinar est probablement la première recrue d'une longue série puisque selon plusieurs médias, les arrivées libres de Marco Asensio et Cher Ndour sont également actées, comme les transferts de Lucas Hernandez (Bayern Munich), Lee Kang-In (Majorque) et Manuel Ugarte (Sporting CP). Le PSG risque donc d'enchaîner les communiqués dans les prochaines heures. Pour le plus grand bonheur de Luis Enrique qui va pouvoir compter sur ses nouveaux joueurs très rapidement.