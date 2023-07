Mbappé prépare un sale coup, le PSG va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est donc désormais très clair, le PSG ne fera aucun cadeau à Kylian Mbappé cet été. Nasser Al-Khelaïfi l'a confirmé mercredi. En aucun cas un départ libre n'est envisageable pour l'attaquant français qui se voit offrir deux options : prolonger ou partir. Dans l'ombre, le Real Madrid jubile.

Cette fois-ci, le doute n'est plus permis. Le feuilleton Mbappé est bien relancé. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé la position du PSG. « On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement », a lâché le président du club de la capitale. Par conséquent, soit Kylian Mbappé prolonge, soit il sera vendu. Et le Real Madrid est bien évidemment à l'affût.

Nasser Al-Khelaïfi a évoqué la situation contractuelle de Kylian Mbappé en marge de la présentation de Luis Enrique. pic.twitter.com/CpZU3nuuua — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Le Real Madrid ne veut pas mettre plus de 200M€ pour l'opération Mbappé

Et selon les informations du Chiringuito , le club madrilène a bien l'intention de passer à l'action, et a fixé ses conditions. Ainsi, le montant total de l'opération ne dépassera pas 200M€. Une somme qui comprendra à la fois l'indemnité de transfert et la prime à la signature. Par conséquent, si le PSG récupère 120M€, 80M€ iront dans les poches Kylian Mbappé.

Le PSG très nerveux ?