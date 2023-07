Stupeur au PSG, Mbappé prêt à plomber un transfert colossal ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com depuis plusieurs semaines, Bernardo Silva (Manchester City) demeure la grande priorité du PSG. Le joueur portugais, récent vainqueur de la Ligue des champions, serait tenté par une aventure parisienne, mais l'incertitude autour de l'avenir de Kylian Mbappé pourrait bien relancer ce dossier, cher à Luis Campos.

Maintenant que Luis Enrique a débarqué à Paris, le PSG va pouvoir officialiser l'arrivée de ses premières recrues estivales. Six signatures auraient été obtenues, celles de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-In Lee et Cher Ndour. Et ce n'est pas terminé.





Éjecté par le PSG, il provoque un gros bras de fer https://t.co/0ru4Dqk9T9 pic.twitter.com/QYLFpGOq0s — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Bernardo Silva, la priorité de Campos

Au moins un septième joueur est recherché, un profil offensif capable d'épauler Kylian Mbappé. Comme annoncé par le 10Sport.com, la priorité de Luis Campos se nomme Bernardo Silva, avec qui les contacts ont été noués depuis plusieurs semaines. Mais selon Sébastien Denis, ce dossier est à l'arrêt. La situation contractuelle de Mbappé pourrait justifier cette lenteur.

Bernardo Silva en plein doute ?