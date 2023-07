PSG : Transfert annoncé pour Neymar, l’énorme mise au point de Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé au PSG, Luis Enrique pourrait, totalement, relancer l'avenir de Neymar. Poussé vers la sortie par ses dirigeants ces dernières semaines et critiqué par de nombreux supporters, l'international brésilien aurait envisagé un départ lors de ce mercato avant de faire machine arrière. En conférence de presse, le technicien a promis une décision dans les prochains jours.

Présenté à la presse ce mercredi, Luis Enrique a plusieurs chantiers à gérer. L'un d'eux concerne Neymar, son ancien joueur au FC Barcelone. L'international brésilien ne se sent plus en odeur de sainteté à Paris. Poussé vers la sortie par ses dirigeants et attaqué devant son domicile par des supporters parisiens, Neymar aurait, ces dernières semaines, ouvert la porte à un départ. Mais l'arrivée de Luis Enrique semble avoir rebattu les cartes dans ce dossier. Une chose est sûre, aucune décision n'a encore été actée dans ce dossier comme l'a confirmé le nouvel entraîneur du PSG.

« Je n’ai pas parlé avec Neymar »

« Je n’ai pas parlé avec Neymar. J’ai parlé avec Kimpembe, Mukiele et Nuno Mendes, mais aucun autre joueur. Et je le répète, ce genre d’information, ça fait partie de l’interne. Je dois en parler avec les joueurs directement. Évidemment que je vais prendre des décisions, mais je veux qu'elles soient prises dans le consensus. Je veux voir comment ils se comportement » a lâché Luis Enrique en conférence de presse.

Neymar, l'un des partisans de Luis Enrique

Les deux hommes se connaissent parfaitement. Neymar a été l'une des stars de Luis Enrique durant son passage au FC Barcelone. Selon plusieurs médias espagnols, le joueur brésilien a conservé une bonne relation avec son ancien entraîneur. En coulisses, Neymar aurait d'ailleurs poussé pour l'arrivée de Luis Enrique. Désormais à Paris, l'ancien sélectionneur de l'Espagne aura son mot à dire dans ce dossier, qui pourrait faire parler dans les prochaines semaines.