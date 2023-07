PSG : Neymar déclenche une polémique surréaliste

Pierrick Levallet

Faisant souvent l'objet de polémiques depuis son arrivée au PSG, Neymar a déclenché un nouveau scandale hallucinant au Brésil. La star de 31 ans a récemment été condamnée à une amende après avoir fait construire un lac artificiel dans sa nouvelle demeure proche de Rio. Et le montant de la sanction vient tout juste de tomber.

Superstar du PSG depuis 2017, Neymar est un habitué des polémiques. Le Brésilien est constamment en proie aux scandales. Et ces derniers jours, le joueur de 31 ans s’est encore retrouvé au beau milieu d’une histoire surréaliste. En effet, Neymar faisait l’objet d’une enquête pour plusieurs infractions environnementales.

PSG : Incroyable, le clan Neymar va boucler un transfert à 40M€ https://t.co/Y0baU4El2p pic.twitter.com/dYA23l39X0 — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

La nouvelle folie de Neymar au Brésil fait jaser

Et pour cause, l’international auriverde a fait construire un lac artificiel dans sa nouvelle demeure proche de Rio au Brésil. Neymar est accusé d’avoir détourné l’eau d’une rivière sans autorisation et également d’une suppression de végétation sans aucun feu vert. La star du PSG était sous le coup d’une amende, et le verdict vient de tomber.

Une amende salée tombe pour la star du PSG