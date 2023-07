Galtier viré, le PSG vise dans le mille

Thibault Morlain

Depuis ce mercredi, le PSG est donc entré dans un nouveau cycle. Dans un premier temps, le club de la capitale a officialisé la séparation avec Christophe Galtier et quelques heures plus tard, Nasser Al-Khelaïfi est venu présenter Luis Enrique, nouvel entraîneur du PSG, à la presse. L’Espagnol aura donc la lourde tâche de mener le projet parisien vers les sommets. Et visiblement, avec Luis Enrique, le choix effectué pourrait bien être le bon.

Christophe Galtier ne sera donc resté qu’un an sur le banc du PSG. Nommé l’été dernier, le Français a finalement été démis de ses fonctions ce mercredi 5 juillet. Au terme d’une saison où les difficultés se sont multipliées, Galtier fait donc déjà ses valises et pour le remplacer, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique. Passé notamment par le banc du FC Barcelone, avec qui il a remporté la Ligue des Champions, ou encore celui de l’Espagne, le technicien ibérique arrive avec un CV solide qui pourrait enfin permettre au PSG d’atteindre ses objectifs.

« Il connaît bien les gros ego, et sait commenter les gérer »

Correspondante pour L’Equipe en Espagne, Tracy Rodrigo s’est exprimée sur Luis Enrique pour Le Point . Et à ses yeux, l’entraîneur espagnol est un choix idéal pour le banc du PSG : « Cela fait deux ans que je milite en disant que Luis Enrique pourrait être l'homme idéal pour le Paris Saint-Germain. Il coche pas mal de cases, il a déjà gagné la C1, c'est un entraîneur qui a connu de grandes stars et des vestiaires imposants. Il connaît bien les gros ego, et sait comment les gérer. Au Barça, il a aussi dû travailler avec une direction qui a parfois effectué de mauvais choix. Enfin, avec l'Espagne, c'était la folie médiatique qui ne le lâchait jamais. Il sait composer avec tout ça ».

« Il est imperméable à la pression »