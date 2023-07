Transferts - PSG : Le Real Madrid abandonne Mbappé, l’incroyable décision

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nasser Al-Khelaïfi a profité de la conférence de presse organisée pour la présentation de Luis Enrique afin d’envoyer un coup de pression public à Kylian Mbappé, invité à prolonger ou à plier bagage dès cet été. Un message fort à destination de l’international français mais également du Real Madrid. Cependant, la formation merengue est loin de vouloir se positionner pour l’heure.

L’ultimatum est officiellement et publiquement lancé. Présent au nouveau centre d’entraînement du PSG ce mercredi pour officialiser l'arrivée de Luis Enrique, successeur de Christophe Galtier à la tête de l’équipe première, le président Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour confirmer la tendance concernant Kylian Mbappé, qui a refusé d’activer l’option présente dans son bail pour prolonger une année supplémentaire. « Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois : si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible . »

Nasser Al-Khelaïfi a évoqué la situation contractuelle de Kylian Mbappé en marge de la présentation de Luis Enrique. pic.twitter.com/CpZU3nuuua — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Une date fixée par le PSG

Dans la foulée de cette conférence de presse, le boss du PSG en a profité pour développer ses propos. « C'est non négociable , a-t-il lancé, relayé par L’Équipe. J'ai été très choqué de savoir qu'il avait l'intention de partir gratuitement. Je connais Kylian, c'est un garçon et un joueur fantastique mais ce n'est pas lui. Quitter gratuitement un club français, ça ne lui ressemble pas. Quand j'ai reçu cette information, j'ai été choqué. (…) Il va falloir prendre une décision. La semaine prochaine, ces dix prochains jours, maximum deux semaines. S'il ne veut pas signer, la porte est ouverte, c'est une certitude. Cela vaut pour lui comme pour les autres. Je le répète, aucun joueur n'est plus grand que le club. Personne n'est au-dessus du club, pas même moi . » Un message clair envoyé à Kylian Mbappé, mais également au Real Madrid dont l’idée première était d’attendre l’été 2024 pour attirer le capitaine des Bleus mais qui disposerait d’une fenêtre de tir une année plus tôt.

Le Real Madrid ne se sent pas concerné et reste à l’écart