Mbappé va provoquer un autre départ XXL au PSG !

Thomas Bourseau

Ayant pris la décision de ne pas prolonger son contrat, Kylian Mbappé a reçu un coup de pression de la part de son président Nasser Al-Khelaïfi. Si jamais son transfert avait lieu cet été, le PSG pourrait dans la foulée perdre son conseiller football en la personne de Luis Campos. Explications.

Kylian Mbappé a prolongé son contrat au PSG au printemps 2022 et s’était présenté sur la pelouse du Parc des princes accompagné de Nasser Al-Khelaïfi et d’un maillot annonçant un nouveau bail jusqu’en juin 2025. Néanmoins, la dernière année de l’engagement contractuel en question n’est qu’optionnelle et Mbappé a pris la décision en juin dernier de ne pas l’actionner. De ce fait, le champion du monde tricolore sera agent libre à l’été 2024 si sa situation restait inchangée.

Al-Khelaïfi met Mbappé dos au mur, le feuilleton est relancé

Cependant, Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas rester les bras croisés et l’a fait savoir à l’occasion de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique mercredi. En effet, le président du PSG laisse « au maximum deux semaines » à Kylian Mbappé et à son entourage pour avoir une réponse au sujet d’une prolongation de contrat. Sinon, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain sera poussé vers la sortie.

Un départ de Campos en cas de transfert de Mbappé ?