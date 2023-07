Un conflit éclate avec le boss du PSG, Luis Enrique dit tout

La rédaction

Avant l'arrivée de Luis Enrique à Paris, il a été question dans les médias de tensions avec Luis Campos, conseiller sportif du PSG. Mais présent en conférence de presse ce mercredi, le nouvel entraîneur du club de la capitale a tenu à démentir ces informations. Face aux journalistes, il a tenu à rendre hommage au Portugais, chargé du mercato estival.

Le PSG a lancé sa révolution. Ce mercredi, le club parisien a officialisé le départ de Christophe Galtier et annoncé dans la foulée le nom de son remplaçant : Luis Enrique. Le technicien espagnol a été présenté à la presse au sein du nouveau centre d'entraînement du PSG, avant de poser fièrement aux côtés de Nasser Al-Khelaifi et de Luis Campos. Pourtant, certains médias comme L'Equipe avaient évoqué des tensions entre Luis Enrique et le conseiller sportif du PSG.





Éjecté par le PSG, il provoque un gros bras de fer https://t.co/0ru4Dqk9T9 pic.twitter.com/QYLFpGOq0s — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Des tensions entre Luis Enrique et Luis Campos ?

A en croire le quotidien sportif, Luis Campos souhaitait conserver certains adjoints de Christophe Galtier comme João Sacramento et les imposer à Luis Enrique. Une décision, qui n'a pas emballé l'ancien coach du FC Barcelone, désireux de constituer sa propre équipe. Finalement, l'actuel entraîneur du PSG aurait obtenu gain de cause. En conférence de presse, Luis Enrique assure que, désormais, tout va pour le mieux avec Luis Campos.

« C'est un grand honneur pour moi de travailler avec Luis Campos »