Mbappé : Il annonce du très lourd pour son futur

Élément majeur du PSG ainsi que de l’équipe de France, Kylian Mbappé sort d’une saison 2022-2023 particulièrement convaincante sur le plan personnel. Et alors que son futur en club s’avère encore très incertain, Didier Deschamps assure que son protégé finira par remporter le Ballon d’Or dans les années à venir.

Auteur de 29 buts en Ligue 1 et 7 en Ligue des Champions avec le PSG cette saison, Kylian Mbappé a une fois de plus été l’élément moteur du club de la capitale malgré la parcours décevant sur le plan européen. Par ailleurs, l’attaquant de l’équipe de France a terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde au Qatar juste devant Lionel Messi, avec 8 réalisations au total, dont un triplé de légende lors de la malheureuse finale perdue face à l’Argentine. Alors la question est simple : Mbappé peut-être prétendre au Ballon d’Or dès cette année ?

« Il y arrivera, tôt ou tard »

Interrogé sur les ondes de RTL, Didier Deschamps a expliqué que le numéro 7 du PSG finirait forcément par obtenir ce graal : « Le Ballon d’or ? Je ne suis peut-être pas assez objectif. Évidemment, que cela puisse être lui en tant que joueur français et international, ce serait une très bonne chose. Il y arrivera tôt ou tard, tant mieux si c’est déjà cette année. Ça fait partie de ses objectifs et parce que c’est quelqu’un qui a beaucoup d’ambition, qui fait tout pour marquer le plus possible de son empreinte l’histoire du football français », indique le sélectionneur de l’équipe de France sur Mbappé.

« Un joueur hors normes »