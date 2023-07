Mbappé lâche un énorme reproche au PSG en interne

Alexis Brunet

Le feuilleton Kylian Mbappé anime le mercato estival du PSG. Personne ne sait encore si le prodige français restera à Paris, ou s'il choisira de rallier Madrid dès cet été. En revanche les signaux ne sont pas bons pour le club de la capitale. L'Équipe nous apprend que l'attaquant reprocherait à ses dirigeants de bâtir toute leur stratégie autour de lui.

Pour l'instant au niveau des arrivées, le PSG réussit son mercato. Luis Campos aurait déjà bouclé l'arrivée de six renforts, pour un peu moins de 130M€ au total. Lucas Hernandez devrait venir renforcer la défense parisienne, parfois trop imperméable la saison dernière. Au milieu de terrain c'est Manuel Ugarte qui amènera toute sa hargne et son agressivité, ce qui fera du bien au club de la capitale, parfois trop apathique.

Campos doit vendre

Mais pour qu'un mercato soit réussi, il faut des achats, et des ventes. Justement, Luis Campos doit se débarrasser de plusieurs joueurs qui ont l'étiquette d'indésirable. C'est notamment le cas pour Leandro Paredes, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa ou bien Georginio Wijnaldum. Une fois que le conseiller football du PSG aura avancé sur ses dossiers, il faudra aussi régler le cas Kylian Mbappé.

Le PSG va sortir 80M€ pour Mbappé https://t.co/aoYskjlrPH pic.twitter.com/qSgLyRb1uM — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Mbappé ne veut pas que le PSG mise tout sur lui