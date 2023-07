PSG : Le nouvel entraineur n’est pas encore arrivé, c’est déjà le clash

Axel Cornic

Voilà plusieurs semaines déjà que nous vous parlons d’un départ de Christophe Galtier, mais l’annonce du Paris Saint-Germain se fait toujours attendre. Même chose pour son successeur, dont l’identité ne fait plus aucun doute. Luis Enrique attend en effet de pouvoir enfin prendre les rênes du PSG... ou quelques problèmes se présentent déjà.

Ça ne fait plus aucun doute, Christophe Galtier va quitter le PSG seulement un an après son arrivée et il sera remplacé par Luis Enrique. Mais le temps passe et l’ancien sélectionneur espagnol n’est toujours pas au travail dans son nouveau club, avec la reprise des entrainements qui semble d’ailleurs toujours floue.

On attend toujours l’arrivée de Luis Enrique

D’après les informations de L’Equipe , il existe encore des grosses interrogations autour du staff qui accompagner Luis Enrique. En effet, si Galtier est en instance de départ cela n’est pas du tout le cas de certains de ses collaborateurs, qui pourraient poursuivre leur travail au PSG.

Campos voudrait lui imposer Sacramento