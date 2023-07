Elle balance tout sur la tromperie de Neymar

Thibault Morlain

Il y a quelques jours, sur son compte Instagram, Neymar avait posté un message totalement surréaliste où il présentait là ses excuses publiques à sa compagne, Bruna Biancardi… pour l’avoir trompé. Alors que le joueur du PSG a eu une aventure avec Fernanda Campos, cette dernière a tout dit sur son moment passé avec Neymar.

Alors que Neymar attend une petite fille avec Bruna Biancardi, on pensait que tout allait bien dans la vie amoureuse du Brésilien. C’est loin d’être le cas puisque le joueur du PSG a trompé sa compagne et face aux rumeurs qui commençait à se propager, Neymar n’a eu d’autre choix que de présenter ses excuses publiquement.

PSG : Mbappé pour remplacer Benzema ? Son clan vend la mèche https://t.co/4QhoagFolK pic.twitter.com/tS4kgHfBBi — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

« Il m’avait dit que sa relation vacillait »

C’est avec une certaine Fernanda Campos que Neymar a eu une aventure dans le dos de Bruna Biancardi. Et voilà que dans des propos accordés à Quem , Fernanda Campos a révélé ce qui s’était passé : « Je savais qu’il attendait un bébé, il me l’avait dit, mais il m’avait dit que sa relation vacillait et qu’il n’était pas avec elle. (…) Il avait laissé son téléphone et sa tablette à côté de mois. Il avait dû éteindre les notifications, il était tranquille. C’est pourquoi je pensais qu’il n’était avec personne ».

« Il était à côté de chez moi »