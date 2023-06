Alcool, amende… Ces révélations ahurissantes sur Neymar

Alexis Brunet

Neymar n'a pas vécu une saison de tout repos avec le PSG. Encore une fois il s'est blessé lourdement, et il a manqué un grand nombre de matches. Le Brésilien espère revenir à son meilleur niveau l'année prochaine. En attendant il se soigne, mais il est surtout englué dans une nouvelle affaire, cette fois ci avec une influenceuse transgenre.

Le PSG a dû compter seulement sur Kylian Mbappé et Lionel Messi pour animer son attaque en deuxième partie de saison. Hugo Ekitike et Carlos Soler n'ont pas réussi à donner satisfaction, mais surtout Neymar a été absent longtemps. Le Brésilien s'est blessé face à Lille le 19 février dernier, et depuis il a été opéré, pour revenir au top la saison prochaine.

Une influenceuse transgenre a eu une relation avec Neymar

Pour un entretien accordé à Metropoles , Sophia Barclay, une influenceuse transgenre de 34 ans, a fait des révélations sur Neymar. Elle affirme avoir eu une relation avec le Brésilien, et que ce dernier aurait voulu lui faire signer un contrat pour acheter son silence. «Dans l’accord avec Neymar, il y avait une clause qui stipulait que si l’information était divulguée à la presse, je paierais une amende de 20 000 reais (3 800 euros) et aurais un procès. C’est un gars qui était avec Neymar qui m’a donné le contrat. J’ai réussi à renverser la situation en disant que je ne signerais pas et que si ça fuitait, j’en paierais les conséquences. Ils veulent sortir avec des femmes, mais ils ne veulent pas que l’information fuite. C’est arrivé en décembre 2021, j’ai été invitée à une soirée privée, et Neymar était là. On a commencé à échanger, à boire, on s’est défoncé et on a eu une relation plus tard. »

Sa vie est un enfer depuis la fuite de l'information