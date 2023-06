Lionel Messi se fait interpeller dans son nouveau club

Alexis Brunet

C'était le feuilleton de l'été, tout le monde se demandait où allait évoluer Lionel Messi la saison prochaine. Le FC Barcelone était un temps le favori, mais finalement l'Argentin a atterri à l'Inter Miami. Il aura fort à faire dans sa nouvelle équipe, car la franchise américaine pointe à la dernière place de sa conférence. Tata Martino, nouvel entraîneur du club compte tout particulièrement sur l'ancien parisien.

Le PSG va peut-être perdre Kylian Mbappé cet été. Cela serait un énorme coup dur pour le club de la capitale, qui verrait partir son plus gros joyau. Mais le champion de France a déjà subi une perte importante lors de ce mercato. Lionel Messi a quitté Paris, et il a pris la direction de l'Inter Miami.

Lionel Messi est attendu par Tata Martino

À Miami, Lionel Messi ne sera pas trop dépaysé. Il retrouvera certaines têtes qu'il connaît, notamment son nouveau coach Tata Martino. Celui-ci qui a connu l'Argentin lorsqu'il a entraîné le FC Barcelone de 2013 à 2014 attend beaucoup de l'ancien joueur du PSG et des autres nouvelles recrues. Des renforts qui aideront le club à remonter la pente, comme l'a déclaré l'ancien sélectionneur de l'Argentine, lors d'une interview pour son club. « Aujourd'hui, c'est une équipe qui est très en difficulté au classement, très décimée par les blessures, par les joueurs qui sont en équipe nationale mais qui a des attentes vis-à-vis des nouveaux joueurs qui vont arriver, qui sont vraiment très importants. En plus de notre place privilégiée atteinte en Coupe (demi-finale de la Coupe MLS), cela permettra aux joueurs d’envisager une fin d'année plus conforme à ce que l'on attend de ce club, d’un point de vue émotionnel. »

Troisième aventure commune pour Martino et Messi

Lionel Messi et Tata Martino vont travailler pour la troisième fois ensemble en Amérique. La première fois c'était l'espace d'une année au FC Barcelone de 2013 à 2014. Puis le coach de 60 ans avait pris les rênes de l'Argentine en 2014, jusqu'en 2016. Il débarque à Miami pour prendre la place de Phil Neville, qui a laissé le club à une triste dernière place de conférence Est de MLS.