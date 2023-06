Mercato – PSG : Le Qatar prépare sa vengeance pour Mbappé

Jean de Teyssière

Le PSG va devoir gérer l'épineux dossier Kylian Mbappé. Au début du mois de juin, le crack de Bondy a signifié à son club qu'il n'activerait pas la clause de son contrat le faisant prolonger jusqu'en 2025. Le Real Madrid est à l'affût mais le PSG pourrait mettre en place un plan machiavélique pour plomber le club madrilène. Plan rendu possible par la probable acquisition par le Qatar de Manchester United...

L'avenir de Kylian Mbappé est flou et son avenir pourrait se jouer entre trois clubs pour la saison prochaine : le PSG, le Real Madrid et Manchester United. Le numéro 7 parisien a l'embarras du choix même s'il a annoncé plusieurs fois son intention de rester dans le club de la capitale la saison prochaine. Mais le Qatar pourrait avoir un plan plus poussé pour toujours garder dans leurs mains le champion du monde 2018.

Le Real Madrid à l'affût…

Devant la possibilité de voir Kylian Mbappé quitter le PSG cet été ou l'an prochain, le Real Madrid se prépare et selon Ramon Alvarez de Mon, journaliste pour Cope , le club madrilène aurait prévu une enveloppe de 250M€. D'après les informations du média espagnol, soit le club madrilène propose cette somme à Paris cet été, soit elle sera pour Kylian Mbappé la saison prochaine, dans le cadre de sa prime à la signature.

Le PSG s’est planté avec Neymar, il recommence https://t.co/1cT79fgErW pic.twitter.com/7AwgCceIXs — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

…Manchester United aussi