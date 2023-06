Le PSG s’est planté avec Neymar, il recommence

Amadou Diawara

Lors de l'été 2017, le PSG a bouclé le transfert de Neymar pour 222M€. Et pourtant, le club de la capitale avait décelé un problème sur le pied droit du Brésilien lors de la visite médicale. Après Neymar, le PSG a fait la même erreur avec Sergio Ramos en 2021 et il récidive cet été avec Milan Skriniar et Lucas Hernandez.

Alors qu'il flambait au FC Barcelone, Neymar a tapé dans l'œil du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. A tel point que le club de la capitale a cassé sa tirelire pour boucler son transfert lors de l'été 2017. En effet, le PSG a levé la clause libératoire de Neymar, qui était fixée à 222M€. D'ailleurs, pour compter le Brésilien dans son effectif, l'écurie parisienne aurait fermé les yeux sur une anomalie lors de la visite médicale.

PSG : En direct, il réclame le départ d’une star ! https://t.co/LIgE3RmDvB pic.twitter.com/kcW0kPvOBr — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

Neymar est arrivé blessé au PSG

Selon les informations de L'Equipe , divulguées au début du mois de mars, le PSG aurait détecté un problème lors de la visite médicale de Neymar. En effet, le pied droit de la star brésilienne était en mauvais état. Malgré tout, le club de la capitale a tout de même bouclé son transfert. Mais il le regrette aujourd'hui, puisque Neymar enchaine les grosses blessures à la cheville depuis sa signature au PSG. D'ailleurs, le numéro 10 parisien - qui est engagé jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - a dû mettre un terme à sa saison 2022-2023 le 19 février à cause d'une rechute. Et depuis le transfert de Neymar, l'écurie parisienne ne semble pas avoir appris de son erreur.

Le PSG récidive avec Ramos, Skriniar et Hernandez