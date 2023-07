Le PSG tend la main à Mbappé, la réponse est terrible

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé fait trembler tout le Paris Saint-Germain. Depuis l’annonce de sa volonté de ne pas aller au-delà de juin 2024, la panique est totale dans le club de la capitale, qui pensait construire tout son projet autour de lui après le départ de Lionel Messi. Mais les échanges ne seraient pas rompus entre les deux camps....

C’est la douche froide pour le PSG. Un an après avoir réussi l’exploit de le retenir alors que le Real Madrid l’attendait les bras ouverts, les Parisiens peuvent tout perdre avec Kylian Mbappé. Ce dernier a en effet annoncé ne pas vouloir activer la saison en option présente dans son contrat, ce qui est synonyme de départ libre en juin 2024... une véritable catastrophe pour le PSG, mais également pour l’image de tout le projet QSI.

Les échanges auraient repris, mais...

L’Equipe nous apprend ce mardi que les discussions auraient repris entre le PSG et le clan Mbappé après un moment de tension, même s’il n’y aurait pour le moment eu aucune véritable avancée. Il existerait toujours des « désaccords profonds » entre les deux camps, avec Kylian Mbappé qui ne serait pas vraiment satisfait de certaines promesses non tenues par son club. Cela concerne notamment le mercato, ce qui explique d’ailleurs pourquoi le PSG a sorti l’artillerie lourde cet été pour essayer de lui faire changer d’avis.

Mbappé décidé à partir, le PSG craint le pire