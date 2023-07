PSG : Une opération record pour le transfert de Mbappé

Alexis Brunet

Le PSG commence activement à préparer la prochaine saison. Mais pour l'instant, il ne sait pas encore s'il pourra compter sur Kylian Mbappé. Le Français est annoncé très proche du Real Madrid. En tout cas ce qui est sûr, c'est que s'il quitte Paris, la Casa Blanca devra sortir le porte-monnaie, car cela va coûter cher.

Cet été, le plan du PSG était clair, construire une équipe solide et compétitive autour de Kylian Mbappé. Lionel Messi étant déjà parti, et Neymar sur le départ, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il était probable qu'il ne reste que le Français comme grosse star en attaque. Oui mais voilà, depuis la donne à changer et le meilleur buteur de Ligue 1 cette saison pourrait faire ses valises plus tôt que prévu.

La lettre qui a tout changé

Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé exprimait son souhait de ne pas prolonger jusqu'en 2025, sous la forme d'une lettre envoyée au PSG. Celle-ci enflammait la planète football, et les rumeurs autour d'un départ au Real Madrid revenaient au galop. Paris doit donc faire un choix, et vite.

PSG : Une offre légendaire arrive pour Mbappé https://t.co/MxGIjk0rOb pic.twitter.com/voAlJPCKzY — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Le Real Madrid va devoir lâcher les millions