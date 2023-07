Surprise, un flop de l’OM est de retour ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En 2018, juste après la Coupe du monde en Russie, l’OM bouclait le transfert de Duje Caleta-Car pour 19M€. L’international croate sera resté quatre saisons à Marseille avant de filer à Southampton. Un an seulement après son grand départ en Premier League, le défenseur central croate serait courtisé par l’OL qui veut se renforcer dans l’axe.

A l’hiver 2021, l’OM refusait de vendre Duje Caleta-Car à Liverpool. Un coup que Pablo Longoria peut regretter puisque les Reds avaient fait une offre aux alentours de 25M€ afin de s’attacher les services de l’international croate. Finalement, Caleta-Car partira de Marseille à l’été 2022 pour seulement 8M€. Juste après son transfert avorté, Duje Caleta-Car était revenu sur cet épisode marquant de sa carrière.

Caleta-Car voulait rejoindre Liverpool

« J’ai bien reçu une offre de Liverpool. J’étais très heureux, car c’est un grand club et c’est un honneur de savoir qu’un tel club me sollicite. Ça signifie que mes performances sont bonnes. Je ne regrette pas de ne pas être parti, car je joue déjà dans un grand club. C’est vrai qu’un départ à Liverpool aurait été un grand pas en avant pour ma carrière. Mais pour l’instant, je joue à l’OM, je me concentre sur l’OM et on verra pour la suite », reconnaissait le vice-champion du monde 2018 après le mercato hivernal.

L’Arabie saoudite met le feu à Marseille, grande nouvelle pour l’OM https://t.co/2I4Ipt2j8k pic.twitter.com/9ioAcswCFH — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

L’OL veut un ancien de l’OM