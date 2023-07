Mercato : Le PSG vise un crack, l'accord est annoncé

La rédaction

Né en 2005, Arda Güler est annoncé comme la véritable pépite du football turc pour les années à venir. Le milieu offensif turc voit les plus grosses écuries européennes s'intéresser à lui, notamment le PSG. C'est bien le Real Madrid qui devrait accueillir le joueur de 18 ans. Un accord entre Fenerbahce et les Merengue a été trouvé.

Le Real Madrid ne se prive pas pour recruter les joueurs les plus prometteurs du globe. Après avoir officialisé la venue de Jude Bellingham il y a de cela quelques jours, les Merengue devraient enregistrer l'arrivée d'Arda Güler de manière imminente.

Le Real Madrid sort vainqueur...

Le club de Fenerbahce s'attendait à ce qu'Arda Güler soit particulièrement sollicité cet été. D'après les informations de Fabrizio Romano , Arda Güler se dirige bel et bien vers le Real Madrid. Le club de Florentino Pérez devrait débourser 20M€ pour s'attacher les services de la pépite turque.

... d'une bataille acharnée

Le potentiel du joueur de 18 ans ne laisse pas insensible les plus grosses écuries européennes. Le PSG, un temps intéressé, n'était plus dans les destinations les plus probables du prometteur milieu offensif de Fenerbahce. Le FC Barcelone et le Real Madrid se sont livrés un duel dans la dernière ligne droite des négociations mais Arda Güler aura donc décidé de céder aux sirènes madrilènes.