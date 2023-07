Après le PSG, Mbappé reçoit un nouveau coup de pression en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recadré publiquement par Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé sait qu'il va désormais devoir prendre rapidement une décision entre une prolongation ou un départ. Mais même s'il est amené à quitter le PSG cet été, l'attaquant français devra faire un effort pour signer au PSG.

Mercredi, en marge de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi a lâché une petite bombe sur Kylian Mbappé. « C’est très clair, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Si Kylian veut rester, nous on veut que Kylian reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement », a lâché le président du PSG. Un coup de pression en guise d'ultimatum qui pourrait même trouver écho du côté du Real Madrid.

Nasser Al-Khelaïfi a évoqué la situation contractuelle de Kylian Mbappé en marge de la présentation de Luis Enrique. pic.twitter.com/CpZU3nuuua — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Mbappé doit annoncer sa volonté publiquement

En effet, d'après le journaliste espagnol Antonio Romero, rien n'assure que Kylian Mbappé est toujours le bienvenu au sein de la Casa Blanca . L'attaquant du PSG devra consentir un gros effort s'il souhaite faire oublier l'épisode de l'été dernier. « La seule chose qu'il a dite publiquement, c'est qu'il va honorer son contrat d'un an. Je comprends qu'en privé, il ait dit qu'il voulait aller au Real Madrid. Mais les gens dans la rue sont tellement fatigués que ce qu'ils veulent, c'est que Mbappé le dise publiquement », assure-t-il au micro de la Cadena SER .

«Si la prochaine nouvelle est que le PSG a convaincu le joueur de renouveler son contrat...»