Transfert historique, le RC Lens prépare sa riposte

Thibault Morlain

Après seulement un an au RC Lens, Loïs Openda semble en passe de faire ses valises. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le RB Leipzig fait le forcing pour obtenir le transfert du Belge. Les Allemands sembleraient enfin toucher au but et ils devraient mettre le prix pour cela. Alors que la vente d’Openda pourrait rapporter environ 43M€, le RC Lens va devoir pallier ce départ. Et on en sait plus sur les plans des Sang et Or.

Le RC Lens a eu le nez creux en allant chercher Loïs Openda l’été dernier. Recruté pour remplacer Arnaud Kalimuendo, le Belge a excellé tout au long de la saison. Et forcément, cela n’est pas passé inaperçu. Ainsi, depuis un certain temps maintenant, on annonce qu’Openda est devenu la priorité du RB Leipzig. Si les discussions entre les deux clubs ont été loin d’être simples, voilà qu’on se rapprocherait désormais d’un accord pour le transfert de l’attaquant de 23 ans. Un transfert qui pourrait être historique pour le RC Lens puisqu’on parle d’un montant d’au moins 43M€, ce qui ferait alors de Loïs Openda, la plus grosses vente de l’histoire des Sang et Or.

Accord en vue, le RC Lens s’apprête à boucler un transfert historique https://t.co/oW87MV6Dab pic.twitter.com/G61ulyMKNK — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Pas plus de 15M€ ?

Mais comment le RC Lens va-t-il réussir à pallier le futur départ de Loïs Openda ? Le journaliste Sacha Tavolieri en a dit plus sur la question. Ainsi, le club entraîné par Franck Haise aurait déjà commencé à bouger ses pions. Des pistes auraient été identifiées et des premiers contacts auraient même été initiés. Mais quid de ses pistes du RC Lens ? Alors qu’on hésiterait encore sur le fait de miser sur un profil expérimenté en vue de la Ligue des Champions ou un gros potentiel en devenir, les Sang et Or ne devraient en revanche pas faire des folies financièrement. Ainsi, le remplaçant d’Openda ne devrait pas dépasser les 15M€.

Qui va recruter le RC Lens ?

Par conséquent, cela pourrait mettre un terme à un potentiel dossier, celui menant à Gift Orban. Incroyable avec La Gantoise, le Nigérian pourrait partir à minimum 20M€ à l’occasion de ce mercato estival. Le RC Lens doit donc regarder ailleurs et c’est du côté de l’Angleterre et de la deuxième division que les Sang et Or pourraient trouver leur bonheur. Selon Sacha Tavolieri, les Lensois auraient coché le nom de Chupa Akpom, aujourd’hui à Middlesbrough. Mais attention à la concurrence, l’Anglais étant également ciblé par le LOSC pour remplacer Jonathan David.