Coup de tonnerre, le RC Lens va boucler un transfert légendaire !

Jean de Teyssière

De nombreuses inconnues entouraient l'avenir de l'attaquant belge du RC Lens, Loïs Openda. L'homme aux 21 buts en Ligue 1 cette saison a été l'un des grands acteurs de la belle saison lensois qui s'est conclue par une qualification directe en Ligue des Champions. Mais forcément, il attise la convoitise et alors que le club nordiste résistait aux attaques de Leipzig pour son transfert, il semble que la dernière offre, de 43M€ ait achevé de convaincre les dirigeants lensois de lâcher leur meilleur buteur la saison dernière.

Si l'on regarde le tableau des plus transferts réalisés par le RC Lens, le transfert qui a rapporté le plus d'argent aux Sang et Or reste la vente de Cheick Doucouré à Crystal Palace la saison dernière, contre la somme de 22,60M€. Mais le RC Lens devrait pulvériser ce record avec la vente à venir de Loïs Openda, pour quasiment le double. Le Belge semble plus que jamais en partance du club qu'il a réussi, de par ses 21 buts marqués en Ligue 1, à hisser à la deuxième place du classement la saison dernière.

Le RB Leipzig a formulé une quatrième offre

Les supporters lensois peuvent commencer à faire leur deuil : Loïs Openda devrait très probablement quitter le RC Lens cet été. Le RB Leipzig était le club le plus hargneux pour tenter de faire venir le Belge et la dernière offre, de 41M€, avait été refusée par le RC Lens. Ce qui laissait dire ceci à Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens : « On a reçu une troisième offre pour Loïs Openda. Les deux premières ne méritaient pas d’analyse. Le projet, depuis le départ, n’est pas de céder Loïs, mais bien de le conserver. Après, Leipzig lui tourne autour… Ils ont leur vue économique d’un potentiel transfert, on a la nôtre. On est encore très éloigné. » Message reçu par Leipzig qui a formulé une quatrième offre, qui pourrait bien être la dernière.

RC Lens : Coup de tonnerre pour ce transfert légendaire ! https://t.co/V8X4EE4WuM pic.twitter.com/KqxqwpgF8q — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Une offre de 43M€ faite à Lens