Mercato : Le RC Lens reçoit une nouvelle offre colossale !

Baptiste Berkowicz

Véritable révélation de la saison dernière en Ligue 1, Loïs Openda pourrait bien voir son avenir s'écrire loin du RC Lens. L'attaquant belge est sérieusement courtisé par Leipzig en vue d'un recrutement cet été. Le club allemand a d'ores et déjà proposé aux dirigeants lensois deux offres, à hauteur de 27M€ et 32M€, pour les convaincre de libérer le joueur de 23 ans. Leipzig est revenu à la charge avec une troisième offre mais ne parvient toujours pas à faire craquer le club nordiste.

Auteur de 21 buts en championnat de France la saison dernière pour ses premiers mois en Ligue 1, Loïs Openda fait office de révélation. Les qualités de l'attaquant belge ne laissent pas insensibles Leipzig, qui est particulièrement intéressé par son recrutement.

Surprise, le RC Lens annonce trois renforts inattendus ! https://t.co/Z44USVYKBC pic.twitter.com/GFhTy3ssjU — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Leipzig repasse à l'action avec 41M€

Alors que Leipzig a déjà essuyé deux refus suite aux propositions formulées à Lens, respectivement à hauteur de 27M€ et 32M€, pour s'attacher les services de Loïs Openda. D'après les informations de L'ÉQUIPE , le club allemand n'a pas dit son dernier mot et a même reproposé un transfert au club lensois. Cette fois-ci, Leipzig a offert 41M€ pour l'attaquant belge mais le montant est jugé encore trop inférieur par le RC Lens pour libérer le joueur de 23 ans. Ce dernier ne cache pas sa volonté de rejoindre les Allemands cet été et attend que la situation se décante entre les deux clubs.

Lens réclame au moins 50M€