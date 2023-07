Le RC Lens balance tout sur le transfert de sa star

Thibault Morlain

Alors que les clubs de Ligue 1 commencent à reprendre le chemin de l’entraînement, du côté du RC Lens, l’avenir de Seko Fofana fait énormément parler. Capitaine des Sang et Or, l’Ivoirien semble plus proche que jamais d’un transfert vers l’Arabie Saoudite. Fofana pourrait alors devenir le coéquipier de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr et voilà que ce lundi, le RC Lens a fait le point.

Un an après avoir prolongé au RC Lens, Seko Fofana pourrait bien s’en aller. Malgré un contrat jusqu’en 2025, l’Ivoirien semble en partance pour l’Arabie Saoudite et Al-Nassr. Les Sang et Or l’avaient d’ailleurs dernièrement confirmé, les discussions sont en cours pour ce transfert, qui pourrait devenir la plus grosse vente du RC Lens. Toutefois, pour le moment, rien n’est encore fait comme l’a bien fait savoir Arnaud Pouille.

Directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille s’est donc exprimé sur le dossier Seko Fofana. Dans des propos rapportés par Footmercato , il a alors fait savoir concernant le transfert de l’Ivoirien : « Pour le moment, Seko Fofana n’est pas transféré définitivement. C’est un sujet important pour nous. Au-delà d’être un excellent joueur, c’est notre capitaine. C’était un des hommes de base de ces trois années ».

