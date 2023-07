Mercato : Le RC Lens recrute son Kylian Mbappé !

Thibault Morlain

Alors qu’on ne sait toujours pas si Loïs Openda sera encore là la saison prochaine, le RC Lens s’est tout de même déjà renforcé en attaque. En effet, ces derniers jours, les Sang et Or ont annoncé l’arrivée de Morgan Guilavogui en provenance du Paris FC. Un joueur visiblement prometteur puisque certains voient en lui… du Kylian Mbappé.

Le RC Lens a déjà bouclé plusieurs renforts sur ce mercato estival. Franck Haise va notamment pouvoir compter sur l’arrivée de Morgan Guilavogui. Attaquant de 25 ans, il a posé ses valises dans le nord de la France en provenance du Paris FC. Désormais, Guilavogui est un joueur du RC Lens, qui pourrait avoir son Kylian Mbappé avec lui.

« Je pressentais qu’avec un tel talent, il allait exploser »

Ancien joueur du Paris FC, Idriss Ech-Chergui s’est confié sur Morgan Guilavogui avait qui il a évolué à Toulon. Et pour Le Parisien , il s’est laissé aller à une certaine comparaison avec Kylian Mbappé : « J’ai tout de suite cru en lui, je pressentais qu’avec un tel talent, il allait exploser. Il faisait des différences incroyables ».

« Toutes proportions gardées, il y a du Mbappé dans les jambes »