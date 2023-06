Le RC Lens boucle un transfert, il s'enflamme

Thibault Morlain

Tandis que le RC Lens ne sait toujours si Loïs Openda restera ou non la saison prochaine, les Sang et Or viennent d'enregistrer l'arrivée d'un nouvel attaquant. Ce jeudi, le transfert de Morgan Guilavogui a été officialisé. A 25 ans, l'attaquant débarque du Paris FC et c'est avec un très grand sourire qu'il a réagi à sa signature.

Voilà une nouvelle recrue pour le RC Lens. Les Sang et Or sont déjà très actifs sur ce mercato estival. Après notamment Stijn Spierings, Franck Haise va pouvoir compter sur le renfort de Morgan Guilavogui. Alors que l'avenir de Loïs Openda est incertain, l'attaquant de 25 ans débarque du Paris FC pour renforcer le secteur offensif. Ce jeudi, Guilavogui a signé pour 4 saisons avec le RC Lens.

🚐 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝑻𝒐𝒖𝒓 2023, 𝑒́𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑒 3⃣✍️ Morgan Guilavogui📍 Terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle📅 29/06/2023👉 https://t.co/2MaT83QPDA#MercaTour2023 #FierDEtreLensois pic.twitter.com/WTkKW6vVe5 — Racing Club de Lens (@RCLens) June 29, 2023

« Un rêve se réalise »

Désormais joueur du RC Lens, Morgan Guilavogui a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour exprimer toute sa joie suite à ce transfert. Le néo-Lensois a alors annoncé : « Un rêve se réalise avec le RC Lens : un club ambitieux et humain à la fois ».

« C’est exactement ce dont j’avais besoin pour grandir »