Le RC Lens pulvérise deux records sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une grande saison avec le RC Lens, Seko Fofana s’apprête à changer d’air. Le milieu de terrain ivoirien s’apprête à rallier le club saoudien d’Al-Nassr dans le cadre d’un transfert avoisinant les 30M€, soit la plus grosse vente de l’histoire du club nordiste. Mais le RC Lens s’apprête également à exploser un autre record pour sa succession…

Le mercato estival est déjà très agité du côté du RC Lens ! Seko Fofana, qui sort de deux saisons XXL en Ligue 1 avec les Sang et Or, semble avoir acté son départ. Malgré sa prolongation de contrat actée il y a un an jusqu’en 2025, le milieu de terrain ivoirien de 28 ans s’apprête à quitter Lens pour aller toucher le jackpot, en Arabie Saoudite, du côté d’Al-Nassr.

Mercato : Le RC Lens prépare une nouvelle grosse vente https://t.co/YpwJwtutOQ pic.twitter.com/2CHh9K7Ig2 — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

Fofana, une vente record

À en croire les dernières tendances, tout serait acté pour le départ de Seko Fofana, qui rapporterait près de 30M€ au RC Lens, soit la plus grosses vente de toute l’histoire du club nordiste. Un record qui devrait être suivi d’un autre…

Diouf débarque à Lens pour 15M€

En effet, comme l’a annoncé L’EQUIPE, tout est réglé avec le FC Bâle pour le transfert d’Andy Diouf, qui viendra donc succéder à Fofana dans l’entrejeu du RC Lens. Le milieu de terrain de 20 ans va débarquer pour 15M€, soit le record historique d’achat des Sang et Or.