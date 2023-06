Mercato : Le RC Lens prépare une nouvelle grosse vente

Thibault Morlain

Rien n'est encore officiel, mais ça en prendrait le chemin : Seko Fofana pourrait quitter le RC Lens pour l'Arabie Saoudite. Un transfert qui pourrait alors devenir la plus grosse vente des Sang et Or. Une opération record que le RC Lens pourrait bien reproduire dans les mois à venir. Le scénario pourrait ainsi se répéter avec... Kevin Danso.

Seko Fofana pourrait donc être la prochaine star à rejoindre l'Arabie Saoudite. En effet, le RC Lens a confirmé les négociations pour le transfert du milieu de terrain ivoirien. Un transfert qui pourrait d'ailleurs établir un record chez les Sang et Or puisque Fofana pourrait devenir la plus grosse vente des Lensois. Le tout, un an seulement après sa prolongation.

Mercato : Le RC Lens boucle un transfert XXL ! https://t.co/3bhASSr2JL pic.twitter.com/9joD6qLjFT — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

Une prolongation pour Danso...

Et après Seko Fofana, le même scénario pourrait se répéter avec Kevin Danso. Auteur d'une très grosse saison avec le RC Lens, le défenseur central autrichien pourrait continuer l'aventure dans le nord de la France. La Voix du Nord l'a confirmé, Danso, pourtant sous contrat jusqu'en 2026, pourrait prolonger malgré les convoitises de plusieurs clubs européens.

... avant un gros transfert dans un an ?

Le RC Lens pourrait d'ailleurs avoir une idée derrière la tête avec Kevin Danso. Comme l'explique le quotidien régional, avec l'Autrichien, les Lensois pourraient répéter l'opération Seko Fofana. Comme avec l'Ivoirien, Danso pourrait prolonger cet été avant d'être vendu dans un an pour un plus gros montant.