Le RC Lens avait déjà vendu la mèche pour le transfert de sa star

Alors que le RC Lens disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, cela pourrait donc se faire sans Seko Fofana. L'Ivoirien semble se rapprocher d'un départ vers l'Arabie Saoudite. Un transfert retentissant au RC Lens, mais qui n'est toutefois pas si étonnant que cela si l'on remonte un peu en arrière...

Véritable star du RC Lens, Seko Fofana pourrait bien faire ses valises cet été. Les Sang et Or l'ont publiquement confirmé, des discussions sont en cours pour un transfert en Arabie Saoudite. L'Ivoirien pourrait alors imiter Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema. Entre le RC Lens et Fofana, l'histoire pourrait donc s'arrêter là.

Seko Fofana vers l'Arabie Saoudite ?

Forcément, cela serait une grosse perte pour le RC Lens. Mais Seko Fofana disposait visiblement d'un bon de sortie pour cet été. Un accord qui semble remonter à il y a un an au moment de sa prolongation. En effet, Florent Ghisolfi, ex-directeur sportif de Lens, avait révélé les coulisses des discussions avec Fofana et la possibilité de le laisser partir à l'été 2023.

« On se programme peut-être pour une vente l’été prochain »