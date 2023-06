Le RC Lens lâche une bombe pour ce transfert en Arabie Saoudite

Thibault Morlain

Et si Seko Fofana ne jouait finalement pas la Ligue des Champions avec le RC Lens la saison prochaine ? Malgré l'importance de l'Ivoirien chez les Sang et Or, le capitaine de Franck Haise pourrait s'en aller. Dernièrement, il était de plus en plus question d'un transfert de Fofana vers l'Arabie Saoudite et voilà que le RC Lens a confirmé cette bombe.

L'été dernier, le RC Lens avait réussi à retenir Seko Fofana. Mieux encore, le capitaine ivoirien avait prolongé jusqu'en 2025 avec les Sang et Or. Toutefois, malgré ce contrat, Fofana pourrait bien s'en aller cet été. Malgré la Ligue des Champions qui arrive pour Lens, le milieu de terrain pourrait céder aux sirènes de l'Arabie Saoudite.

Seko Fofana avec Cristiano Ronado en Arabie Saoudite

Alors que de plus en plus de stars se laissent tenter par l'Arabie Saoudite, Seko Fofana pourrait s'ajouter à cette liste. Récemment, il était question d'un possible transfert vers Al-Nassr, club de Cristiano Ronaldo. Et voilà que ce ne sont plus de simples rumeurs puisque ce mardi, le RC Lens a confirmé des discussions pour le transfert de Fofana.

Le RC Lens officialise les discussions