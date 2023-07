Un joueur de l’OM reçoit déjà un coup de pression

La rédaction

L’arrivée de Marcelino sur le banc de l’OM risque de chambouler le schéma tactique mis en place par Igor Tudor. Par conséquent, plusieurs joueurs pourraient en faire les frais à commencer par Jonathan Clauss, habitué au rôle de piston et beaucoup moins à celui de latéral. Raynald Denoueix lui conseille donc de se mettre au travail.

Avec son 4-4-2, Marcelino devrait chambouler les plans de l’OM. La situation de plusieurs joueurs pourrait ainsi être chamboulée à l’image de celle de Jonathan Clauss, très à l’aise dans le rôle de piston, beaucoup moins dans celui de latéral. Pour Raynald Denoueix, l’ancien Lensois devra donc s’adapter.

C’est confirmé, l’OM tente un transfert inattendu https://t.co/dh6lNYrPcQ pic.twitter.com/osO6bsHEsw — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

Clauss sous pression ?

« Si Marcelino lui explique ce qu’il attend de lui, il doit être en capacité de comprendre. On parle d’un joueur qui a fait quelques matches en équipe de France quand même ! Défendre, c’est plus facile qu’attaquer, c’est une question de volonté », explique l’ancien entraîneur du FC Nantes dans les colonnes de La Provence . De son côté, Fabien Laurenti imagine bien un changement de poste.

Vers un changement de poste ?