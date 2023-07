Une annonce tombe pour un buteur, le PSG va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une très belle saison en prêt à Galatasaray, Mauro Icardi va revenir au PSG où il ne semble plus dans les plans. Par conséquent, le club de la capitale cherchera une porte de sortie à son attaquant argentin. Dans cette optique, la dernière déclaration de Wanda Nara devrait ravir le PSG. La femme et représentante d’Icardi affiche en effet son souhait de revenir en Italie.

Wanda Nara s’imagine loin de Paris

« Je ne m'attarde pas trop sur la nostalgie de la vie que j'ai eue en Italie parce que je sais que Mauro et moi reviendrons. C'est un pays où nous étions et où nous serons toujours heureux. Aujourd'hui, si vous me trouvez un peu fatiguée, je vous dirais oui, il me manque ce que je faisais en Italie et en France. Mais la réalité, c'est que je suis contente de Masterchef et de tout ce qui m'arrive, et je ne regrette rien. Et je reçois des offres d'emploi toujours plus intéressantes », explique-t-elle pour Gente avant d’en rajouter une couche.

Le couple Icardi aime toujours Milan