Le PSG a choisi son prochain crack à 50M€

Auteur d’une saison XXL avec l’OL, Bradley Barcola a été l’une des grandes révélations de la saison en Ligue 1. Une montée en puissance qui permet au jeune crack de voir sa cote grimper en flèche sur le marché des transferts, et le PSG fait partie de ses prétendants. Mais il faudra prévoir 50M€ pour rafler la mise avec Barcola…

Avec 5 buts et 10 passes décisives au compteur cette saison en Ligue 1 avec l’OL, Bradley Barcola a fait partie des nouveaux visages qui ont enflammé le championnat de France. Pur produit de l’académie lyonnaise, le jeune attaquant de 20 a réussi à s’imposer comme un titulaire en puissance au sein de son club formateur, et il affole désormais le mercato estival.

Le PSG sur le coup pour Bardola

Depuis quelques jours, un vif intérêt du PSG est évoqué pour Bradley Barcola, et RMC Sport a même indiqué que Luis Enrique avait validé son recrutement en interne pour cet été. Mais selon le quotidien espagnol AS, il faudra prévoir une gros budget dans ce feuilleton…

L’OL réclame entre 40 et 50M€

En effet, l’OL aurait déjà fait savoir au PSG et à l’ensemble des courtisans de Bradley Barcola qu’il n’envisagerait pas de le vendre cet été. Toutefois, en cas d’offre comprise entre 40 et 50M€, le club rhodanien serait prêt à revoir sa position et laisser filer l’international espoirs français, sous contrat jusqu’en 2026. Le PSG sait donc à quoi s'en tenir pour Barcola.