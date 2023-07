Le PSG prépare une surprise en Ligue 1, ce sera 50M€

Amadou Diawara

Pour étoffer son attaque lors de ce mercato, le PSG penserait à boucler le transfert de Bradley Barcola. Alors que l'OL ne voudrait pas vendre son crack de 20 ans, le club de la capitale pourrait tout de même obtenir gain de cause cet été en cas d'offre comprise entre 40 et 50M€.

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, le PSG a déjà finalisé plusieurs dossiers, et notamment les transferts de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et de Lucas Hernandez. En plus de l'ancien attaquant du Real Madrid, le club de la capitale pourrait piocher en Ligue 1 pour renforcer son secteur offensif.

Le PSG s'intéresse à Bradley Barcola

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées ce samedi, le PSG aurait identifié le profil de Bradley Barcola, qui s'est révélé en 2022-2023 à l'OL. D'ailleurs, à en croire RMC Sport , Luis Enrique aurait déjà validé la signature de la pépite de 20 ans. Toutefois, le futur coach du PSG va devoir payer le prix fort pour boucler le transfert de Bradley Barcola.

Un transfert à 40-50M€ pour Barcola