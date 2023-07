Il veut claquer la porte, c'est le jackpot pour l'OM

Alexis Brunet

Pablo Longoria essaye de construire une équipe compétitive pour la saison prochaine, avec notamment la qualification en Ligue des Champions comme principal objectif. Le président de l'OM va donc devoir mettre la main au portefeuille, et chaque euro est important. Justement, Marseille pourrait recevoir un coup de pouce financier d'un ancien de la maison, Maxime Lopez.

Il y a quelques jours, Marcelino a été nommé entraîneur de l'OM. Il a donc pu se mettre au travail et penser aux contours de son effectif. L'Espagnol a déjà réussi à faire venir Geoffrey Kondogbia à Marseille. Le milieu de terrain apportera toute son expérience acquise en Espagne, notamment pour la Ligue des Champions.





PSG : Enrique veut s'attaquer à un crack de l'OL https://t.co/G8B6cplRUg pic.twitter.com/qKgltQTI4J — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

Maxime Lopez veut quitter Sassuolo

Pour continuer à recruter, l'OM va avoir besoin d'argent. Et justement, Maxime Lopez pourrait rapporter quelques billets à Marseille. Le milieu de terrain qui a quitté le club phocéen en 2020 pour Sassuolo veut aujourd'hui quitter la formation italienne, comme il l'a déclaré au Média Carré . Si cela se fait, le dernier troisième de Ligue 1 va recevoir une certaine somme grâce à une clause insérée par l'OM lors de son départ. Plus précisément, le club marseillais devrait recevoir 30% de la revente de Maxime Lopez. « J’ai fait mes trois saisons, Sassuolo c’est un très bon club. J’en ai déjà parlé avec eux, je les remercierai toujours parce qu’ils m’ont relancé en quelque sorte aussi. Ça m’a permis de rester dans la lumière malgré tout. Mais je pense qu’il est venu le moment d’aller voir un peu plus haut. Je suis très bien en Italie, j’aime beaucoup le pays. Maintenant, je parle italien. Il y a pas mal de top clubs. On a la chance d’en avoir pas mal en Italie. Si je pouvais aller dans un de ces top clubs, ça serait le top. J’aime bien une équipe dans le Sud, c’est pas mal. Ça ressemble beaucoup à Marseille, c’est tout ce que j’aime dans un club.»

Rudi Garcia est intéressé par Lopez