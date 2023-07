PSG, Real Madrid… Il annonce le choix de Kylian Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé a longtemps hésité avant de privilégier le club parisien durant l'été 2022. L'année dernière, l'international français avait pris la décision d'étirer son bail et de repousser l'offre de la formation espagnole. Pourtant, à en croire Florent Malouda, Mbappé rêverait de porter le maillot de la Casa Blanca.

Un nouveau feuilleton Mbappé est-il sur le point de démarrer ? Après une saga, qui aura duré plusieurs mois durant l'été 2022, l'international français se retrouve, à nouveau, au centre des attentions. La cause ? Le joueur a récemment refusé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Certains au sein de la formation parisienne craignent un départ libre au Real Madrid la saison prochaine et ne fermeraient pas la porte à un transfert cet été.

Mbappé - Real Madrid : Un coup incroyable se prépare pour le PSG https://t.co/9nkq169Jhk pic.twitter.com/BQVxcCvyED — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

« Il a cette envie de porter le maillot blanc »

Pour Florent Malouda, cela n'aurait rien de surprenant étant donné que Mbappé rêve de porter le maillot du Real Madrid. « Pour moi, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il se retrouve à Madrid. Il a cette envie de porter le maillot blanc parce qu’il aimait l’équipe quand il était jeune » a lâché l'ancien international français. Par la suite, il a donné quelques conseils au PSG pour retenir sa star.

Le PSG sait quoi faire