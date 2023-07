Mercato : Incroyable, le PSG rate une star

Thomas Bourseau

Riyad Mahrez a tout gagné à Manchester City depuis son arrivée en 2018. Clap de fin pour l’Algérien ? Le PSG serait intéressé par son profil, mais Al-Ahli serait sur le point de rafler la mise.

Depuis quelque temps, il est question d’une volonté du PSG de recruter Bernardo Silva. D’ailleurs, le10sport.com vous révélait dès le 3 août 2022 que le Portugais était la signature rêvée de Luis Campos. Le conseiller football du PSG n’a pas changé son fusil d’épaule. Néanmoins, le dossier ne cesse de s’éterniser et aucune issue laisse entendre qu’un transfert imminent serait d’actualité pour la star de Manchester City.

PSG : Le successeur de Galtier a choisi l'héritier de Neymar https://t.co/HQZCylsiKk pic.twitter.com/GINfKZe2Co — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

Le PSG apprécierait le profil de Riyad Mahrez

Un autre joueur de Pep Guardiola intéresserait le PSG. À en croire The Athletic , le comité de direction du Paris Saint-Germain en pincerait également pour Riyad Mahrez, dont le contrat chez les Skyblues arrivera à expiration à la fin de la saison prochaine. Néanmoins, il était spécifié par le média anglais qu’un départ de Riyad Mahrez pour l’Arabie saoudite était plus probable à la mi-juin lorsque le10sport.com vous confiait quelques jours plus tôt que City refusait de vendre Mahrez.

Mahrez a dit oui à Al-Ahli, un accord bientôt trouvé ?

D’après Rudy Galetti, Al-Ahli commencerait à sérieusement y croire pour le transfert de Riyad Mahrez. Les discussions avec Manchester City avanceraient plus que bien et un accord total ne serait plus loin d’être convenu. En outre, Mahrez aurait déjà donné son aval à Al-Ahli pour y débarquer. À cause de la fédération saoudienne de football, le Paris Saint-Germain serait à deux doigts de rater le coche pour le natif de Sarcelles qui aurait pu enfin connaître la Ligue 1 en signant au sein de l'effectif du champion de France. Le mercato continue.