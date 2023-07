PSG : Enrique veut s'attaquer à un crack de l'OL

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, Luis Enrique devrait officiellement être nommé à la tête du PSG. Mais l'Espagnol n'a pas attendu d'être nommé pour travailler sur les contours de sa future équipe. Très friand de jeune joueur, qu'il n'hésite pas à lancer, l'ancien coach du FC Barcelone aurait validé la piste Bradley Barcola.

Le 10 juillet lors de la reprise de l'entraînement pour le PSG, les Parisiens découvriront une nouvelle tête. Il devrait s'agir de Luis Enrique. L'Espagnol est en passe d'être nommé officiellement coach du club de la capitale. Mais de nouveaux joueurs aussi rejoindront les rangs du champion de France. En effet, le futur club de Luis Campos aurait bouclé les arrivées de Manuel Ugarte, Milan Skriniar, Marco Asensio, et de Lucas Hernandez.

Bradley Barcola est visé par le PSG

Il se peut aussi que Bradley Barcola fasse partie des nouveaux visages parisiens. Le PSG est intéressé par le jeune joueur de l'OL. Mieux encore, selon les informations de RMC Sport , Luis Enrique aurait validé le profil de l'attaquant. L'Espagnol n'hésite pas à lancer des jeunes joueurs, et il pourrait donc offrir une place de choix dans son effectif au Lyonnais.

Éjecté par le PSG, il a choisi sa prochaine destination https://t.co/Zr6cqJTwr3 pic.twitter.com/wj2atXsFnq — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

L'OL ne va pas le lâcher, et la concurrence est rude