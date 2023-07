PSG : Le successeur de Galtier a choisi l'héritier de Neymar

Jean de Teyssière

Le mercato du PSG risque de s'enflammer cet été et plusieurs pistes sont déjà l'étude. Récemment, la presse espagnole faisait état d'un intérêt du PSG pour João Félix, renforcé par la présence de Luis Enrique, qui apprécie le profil du Portugais pour pallier le potentiel départ de Neymar.

Le PSG devrait rapidement procéder à plusieurs officialisations, le mois de juillet ayant tout juste commencé. Dans le secteur offensif, seul Marco Asensio devrait être présenté rapidement. L'ailier droit du Real Madrid va arriver libre au PSG et le club de la capitale ne devrait pas s'arrêter là...

Luis Enrique apprécie João Félix

Luis Enrique n'est pas encore officiellement l'entraîneur du PSG, mais tout semble être bouclé. Le récent contretemps dû à la mise en garde à vue de Christophe Galtier, toujours officiellement l'entraîneur parisien, ne simplifiera pas son intronisation mais qu'importe, Luis Enrique n'a pas de temps à perdre. Selon le média AS , « Lucho » serait déjà en train de préparer sa future équipe et aurait jeté son dévolu sur l'attaquant portugais, João Félix, en cas de départ de Neymar. Prêté par l'Atlético de Madrid à Chelsea ces six derniers mois, l'attaquant n'aurait pas envie de rester dans le club madrilène et chercherait une porte de sortie.

João Félix, digne remplaçant de Neymar ?