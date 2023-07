Le PSG tente un coup étonnant en Ligue 1

Alexis Brunet

Luis Campos multiplie les pistes prestigieuses en attaque. Les noms d'Harry Kane, Victor Osimhen ou bien Bernardo Silva sont ceux qui reviennent le plus souvent. Mais le PSG pense aussi à l'avenir, et à attirer les meilleurs jeunes joueurs français. Le club de la capitale s'intéresserait d'ailleurs à l'attaquant de l'OL, Bradley Barcola.

Le PSG souhaite frapper un grand coup en attaque. Depuis plusieurs semaines, Luis Campos réfléchit au profil idéal qu'il pourrait associer à Kylian Mbappé, si ce dernier reste au club cet été. Le Portugais veut mettre la main sur un numéro neuf de classe internationale. Deux noms ressortent pour ce poste : Harry Kane et Victor Osimhen. Mais cela ne sera pas facile de faire flancher les présidents de Tottenham et de Naples, qui pourraient demander un prix exorbitant pour leurs buteurs.

Bernardo Silva est toujours une priorité

Luis Enrique devrait débarquer au PSG officiellement dans les prochains jours. L'entraîneur espagnol est un grand amateur du 4-3-3. Cela veut dire qu'il manquerait un troisième joueur à associer avec Kylian Mbappé et le futur numéro neuf. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos veut que cela soit Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City est pisté depuis plusieurs semaines, mais les négociations avec le club anglais sont compliquées.

Le PSG est intéressé par Bradley Barcola

Le PSG pense aussi à l'avenir. Dans son désir de franciser un peu plus son effectif, le club de la capitale serait intéressé par Bradley Barcola d'après Fabrizio Romano. L'attaquant sort d'une grosse saison avec l'OL, et il pourrait être une solution intéressante pour l'avenir. Reste à savoir si Lyon serait enclin à laisser partir un de ses joyaux, qui plus est vers un autre club de Ligue 1. De surcroit, le jeune crack lyonnais pourrait voir son temps de jeu réduit à Paris.