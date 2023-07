Kane, Osimhen, Bernardo Silva... Toutes les infos mercato du 1er juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

C’est confirmé, un attaquant va snober le PSG

En quête d'un numéro 9 pour venir épauler Kylian Mbappé, le PSG se verrait bien attirer Victor Osimhen. Néanmoins, l'attaquant de Naples n'est pas sûr de quitter le club napolitain cet été. « Victor Osimhen ne reviendra pas en France parce qu'il y a déjà joué. La même chose avec l'Allemagne. Il n'ira pas à Liverpool ou à Chelsea parce qu'ils ne jouent pas en Ligue des champions. De toutes les équipes qui lui sont associées, pour moi, il n'irait qu'à Manchester United et au Real Madrid. Il n'est pas intéressé par les autres équipes », a déclaré Salvatore Bagni, l'ancien milieu de terrain du Napoli, a confirmé cette tendance pour Talk Sport.



Le clan Kane a rencontré le PSG

Au-delà de Victor Osimhen qui est clairement l'une des options du PSG, le club de la capitale lorgne aussi Harry Kane, l'attaquant de Tottenham. Selon les informations de Sports Zone , une réunion aurait même eu lieu entre les représentants du buteur anglais et les dirigeants du PSG. Encore faut-il que Paris prenne les devants sur le Bayern Munich qui semble avoir un temps d'avance.



OM : C'est fait pour Kolasinac

Après des débuts délicats avec l'OM, Sead Kolasinac s'est imposé comme l'un des cadres du club olympien. En fin de contrat cet été, le Bosnien discutait d'une prolongation de deux saisons avec ses dirigeants. Mais contre toute attente, Kolasinac devrait s'engager avec l'Atalanta Bergame. L'ancien joueur d'Arsenal est attendu en Italie où il doit passer ses tests médicaux assure Gianluca Di Marzio.



PSG : Manchester City ne lâche pas Bernardo Silva

Comme l'a révélé en exclusivité le10sport.com , Bernardo Silva est la priorité du PSG cet été. Mais Manchester City ne lâche pas l'affaire. A en croire les informations de Sports Zone , les Skyblues lui auraient proposé une prolongation avec un contrat encore plus juteux. Néanmoins, City respectera la volonté de son joueur qui souhaite aller voir ailleurs. Et le PSG a déjà lancé les hostilités.



PSG : Renato Sanches déjà sur le départ ?